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haber: Minik 'ın ölümü ile ilgili tüyler ürperten cinsel istismar iddiaları! Ecrin bebeği kim öldürdü?

Küçük Ecrin'den gelen haberleri herkesin kanını dondurdu! Türkiye, ismini ATV'de yayınlanan ile Tatlı Sert programında duydu. 22 gün boyunca Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan Ecrin'in cesedi parçalanmış halde köye 1 km uzakta bulundu. Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Minik Ecrin'e hayvan müdahalesinin olduğu sabit, kemiklerde de hayvan dişleri var." ifadelerini kullandı. Herkesin merak ettiği cinsel istismar konusuyla da ilgili ilk açıklama geldi; ? Telefon arama geçmişinden ahlaktan uzak aramalar çıkan üvey amca 'ın telefonuna da el konuldu!

Giriş Tarihi: 2.6.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 11:47
Son dakika haber: Minik Ecrin Kurnaz'ın ölümü ile ilgili tüyler ürperten cinsel istismar iddiaları! Ecrin bebeği kim öldürdü?

Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı! Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken 'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek veryansın etti. Öte yandan tüm gözler üvey amca 'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı. Özkan'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı ayrıca Ecrin'in üvey dedesi ve babaannesinden de kan örnekleri alındı. Savcılıktan yapılan açıklamasında cinsel istismar iddiaları hakkında detay paylaşıldı; işte o açıklama!

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Son dakika haber: Minik Ecrin Kurnaz'ın ölümü ile ilgili tüyler ürperten cinsel istismar iddiaları! Ecrin bebeği kim öldürdü?
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