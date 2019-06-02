22 ay sonra pardon

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bornova ilçesi Naldöken semtinde 2012'de Özgür Tüzün'ün öldürülmesi, M.U.'nun ise bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 5 şüphelinin yanı sıra o sırada olayı merak ederek bölgeye giden 15 yaşındaki Ramazan Tekin ile dayısı Aydın Artan da gözaltına alınarak tutuklandı. Haklarında iddianame hazırlanan 7 sanığa "tasarlayarak öldürme ve bu suça iştirak, kasten bıçakla yaralama ve bu suça iştirak" suçlamaları yöneltildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürerken, Tekin ve Artan'ın avukatları, olayı gören yerdeki güvenlik kameralarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, Nisan 2014'teki duruşmada 2 sanığın tahliyesine hükmetti. Buna rağmen mahkeme, 2015'te verdiği kararda "kasten yaralama" suçundan Tekin'e 3 yıl 4 ay, Artan'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu.Yeniden yapılan yargılamada avukatlar, güvenlik kamerası görüntülerini ayrıntılı olarak göstererek Artan ile Tekin'in cinayet ve yaralama suçunu işleyen sanıklarla bağlantısının olmadığını, olay yerine merak ettikleri için sonradan geldiklerini mahkeme heyetine gösterdi. Yerel mahkeme, Mart 2019'nda verdiği kararla Tekin ve Artan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatına hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, 2 sanığın da tutuklu kalmaları nedeniyle devletten tazminat talebinde bulunabileceklerine işaret edildi. Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı. Ramazan Tekin, işlemediği bir suçtan boşu boşuna 22 ay tutuklu kaldığını, yargılamanın 7 yıl sürmesinin de kendisi ve ailesini yıprattığını söyledi. Tekin, "İçerisi çok kötü, dışarıda olmak insanı sevindiriyor. Özgür kalmak gerçekten çok güzel bir şey" diye konuştu.Ramazan Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan adaletin geç de olsa yerini bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti. "Netice olarak müvekkilimin hiç işlemediği bir suçtan 22 ay tutuklu kalması, 7 sene boyunca 'Acaba ceza alacak mıyım?' korkusuyla yaşaması bu olayın olumsuz yanları oldu" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Müvekkilimin 22 ayı çalındı maalesef. O zaman 15 yaşındaydı, cezaevinden çıktığında 17 yaşına gelmişti. O dönem için 'Eğitim hayatı bitti.' diyebiliriz..."