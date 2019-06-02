8 saniyede 155 7 dakikada müdahale

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Yol arkadaşlarım" diyerek hitap ettiği personeliyle Kadir Gecesi'nde iftarda buluştu. En fazla şikayet edilen birim olan 155 Polis İmdat Hattı'nın son 6 aylık sürede en başarılı birim olduğunu söyleyen Çalışkan, "Telefonlar geç açılıyor diye şikayetler geliyordu. Çözümü bulduk. Şimdi 8 ile 10 saniye arasında her aramaya cevap veriliyor. Ekiplerin olay yerine ulaşma süreleri ortalama 7 dakikaya düştü. 5 dakikaya inmesini planlıyoruz. Her gün 24 saatte olay yerlerine 4 bin ekip sevk ediyoruz. Bu ciddi bir başarıdır" dedi."24 saat bir dakika dahi ara vermeden çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" diyen Çalışkan, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçları da paylaştı. Çalışkan, İstanbul'un 39 ilçesinde terörle mücadele ile ilgili planlamalar yaptık. İsimleri 25-30 yıldır terörle anılan ilçeler de dahil bugün İstanbul'da hiç bir ilçenin ismi artık terör ile anılmıyor. Bu sizlerin alın teriniz, emeğiniz ve mücadelenizdir. Terörle mücadelede çok önemli bir noktaya geldik. Bir yılda 600'leri bulan eylem sayısı geçtiğimiz yıl 35'e kadar düştü. Daha da düşecek. İstanbul genelinde yılda bin 50 olan olay sayısı, bu yıl ortalamada 850 civarında seyrediyor. Olay sayılarında yaklaşık 200 civarında bir azalma var ve daha da düşecek" ifadelerini kullandı.