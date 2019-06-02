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eczaneler açık mı? 3 Haziran Pazartesi Eczaneler kaça kadar açık?

için geri sayım başladı. Bu geri sayım birçok konunun da hızlanması için bir adım oldu. Resmi ya da benzer nitelikteki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar özellikle sağlık sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için ise eczanelerin açık olup olmaması büyük önem taşıyor. İhmale gelmemesi gereken sağlık konusu için eczaneler en güvenilir ve en gerekli yerlerden biri. Buna göre vatandaşlar Arefe Günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına 2019 ? Arefe Günü eczaneler açık ise saat kaça kadar açık sorularının cevaplarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.6.2019 12:12
Arefe Günü eczaneler açık mı? 3 Haziran Pazartesi Eczaneler kaça kadar açık?

Özel günlerde her zaman çok sayıda sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. En özel ve anlamlı günlerden biri olan Arefe Günü için de bu durum geçerlidir. Arefe Günü birçok yerin açık ya da kapalı olması çok sayıda vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için eczanelerin açık olması ise mühim bir konu. Kafa karışıklığını gidermek ve soruların doğru yanıtlarını bulabilmek adına Arefe Günü eczaneler açık mı, açıksa saat kaça kadar açık sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

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