Arefe Günü eczaneler açık mı? 3 Haziran Pazartesi Eczaneler kaça kadar açık?

Özel günlerde her zaman çok sayıda sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. En özel ve anlamlı günlerden biri olan Arefe Günü için de bu durum geçerlidir. Arefe Günü birçok yerin açık ya da kapalı olması çok sayıda vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için eczanelerin açık olması ise mühim bir konu. Kafa karışıklığını gidermek ve soruların doğru yanıtlarını bulabilmek adına Arefe Günü eczaneler açık mı, açıksa saat kaça kadar açık sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.