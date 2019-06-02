Barışma teklifi kabul edilmeyince 4 kişiyi yaktı

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Konya'dabirlikte yaşadığı sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine benzinle kendisini yakmaya kalkışan Celal Dutal, aralarında sevgilisi ve 1 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu 4 kişiyi yaktı. Bozkır ilçesinde yaşayan Gülay Kostak (37) bir süredir birlikte yaşadığı ve birlikteliklerinden bir çocukları olan sevgilisi Celal Dutal'ın (54) evini terk etti. İlk eşinden olan kızı Kader (14) ve 1 yaşındaki oğlu Yusuf ile ablasının evine yerleşen kadın burada yaşamaya başladı. Önceki gün sevgilisinin yaşadığı eve gelen Celal Dutal, birlikte yaşadığı Gülay Kostak'a barışmak istediğini söyledi. Kadının ret cevabına sinirlenen Dutal, "kendimi yakarım" diye bidonla üzerine benzin dökmeye başladı. Kostak ise, ablası Aydur Ü. iki çocuğuyla evden çıkarak Dutal'a engel olmaya çalıştı. Dutal'a engel olmaya çalışırken üzerlerine benzin dökülen Gülay Kostak, ablası ve iki çocuğu da yanarak yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Aydur Ü. ile 1 yaşındaki Yusuf'un durumunun ağır olduğu belirtildi.