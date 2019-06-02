Başsavcının ‘melekleri’ madalyaları yine topladı

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı İnal Bingül ile emekli gıda mühendisi Nesrin Bingül'ün otizmli ikiz çocukları başarıdan başarıya koşuyor. 15 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül kardeşler İzmir'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda yine boş dönmedi. Altıncı kez katıldıkları şampiyonada Murat Bingül 15 yaş üstü otizm erkekler kategorisinde, Aliye Zeynep ise 15 yaş üstü otizm kızlar kategorisinde şampiyon olmayı başararak bir rekora imza attı. Bornova Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 110 sporcunun katıldığı şampiyonada birinci olmayı başaran otistik ikizler anne ve babasına büyük sevinç yaşattı.Baba İnal Bingül, duygularını SABAH ile paylaştı: "Eşimle 10 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. Yüzde 98 ağır otizmli çocuklarımızı bu seviyeye getirebilmek için çok çabaladık. Spor sayesinde sosyalleşiyorlar. Adeta spor onlara terapi gibi geliyor. Bu sayede günde 20 olan kriz sayısı 10'a düşüyor" dedi. Otizmli kardeşlerin spor koordinatörü Mustafa Kocaman ise hedeflerinin kayakta dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.