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Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 12:22
Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, "Motosiklet aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.

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Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı
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