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Bu hafta BİM kataloğunda yok yok! 7 Haziran tam liste halinde

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın aktüel listesinde Ramazan Bayramı fırsatları bulunurken, diğer ürünler de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanı ise hiç şüphesiz, KUMTEL marka cam ankastre set olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 7 Haziran BİM listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 2.6.2019 17:31
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda yok yok! 7 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde

Haftanın 7 Haziran Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 7 Haziran Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, KUMTEL marka cam ankastre set bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, araba malzemeleri fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 7 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda yok yok! 7 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde
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