Çapraz nakil çifte hayat

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İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu. Menemen ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 3 torun sahibi 56 yaşındaki emekli İlhan Güçlü'ye 3 ay önce başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tanısı kondu. Diyaliz tedavisi görmeye başlayan Güçlü'ye, eşi 50 yaşındaki Naciye Güçlü böbreğini vermek istedi ancak kan grubu uymadı. Aynı çaresizliği yaşayan 30 yaşındaki Semra Sezgin'e de 6 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan Sezgin'e lokanta işletmeciliği yapan 38 yaşındaki eşi Ferhat Sezgin, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı. Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi önerilerek gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi. Doktorların önerisini kabul eden Ferhat Sezgin'in böbreği İlhan Güçlü'ye, eşi Naciye Güçlü'nün böbreği ise Semra Sezgin'e nakledildi.Naciye Güçlü'nün verdiği böbrek sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dediğini belirten Semra Sezgin, "Doktorlar nakil olana kadar hamile kalmamam gerektiğini söylüyordu. Çünkü nakil durumu olursa alınma durumu vardı. Artık çocuk sahibi bile olabilirim. Tek temennim bu zaten. Naciye Ablam bana yeniden yaşama şansı verdi. Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız" dedi. Ferhat Sezgin'den nakledilen böbrekle sağlığına kavuştuğunu dile getiren İlhan Güçlü de, "2 ay boyunca makineye bağlıydım. Eziyet çekiyordum. Eşim de beni görünce üzülüyordu. İçimde Ferhat arkadaşımın bir parçasını taşıyorum. Bu ömür boyunca benim içimde kalacak bir sevgi oldu" diye konuştu.