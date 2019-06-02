Helal olsun Ayla anne

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016'da şehit düşen oğlu Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın 58 yaşındaki annesi Ayla Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önce "üniversite okuması" yönündeki isteğini yerine getirmeye karar verdi.Çiğa, girdiği sınavda Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi Bölümünü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayarak mezun olan Ayla Çiğa, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak temsili diplomasını aldı. Törende, çocukları yaşındaki öğrenci arkadaşlarıyla birlikte kortej yürüyüşünde yer alan Anne Çiğa, şehit oğlunun isteğini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Ayla Çiğa, "Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Çalışma hayatını gördüm. Evimde otursaydım, mesleğimin altın bileziğini koluma takamazdım. Şimdi evlerinde oturan ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenmek istiyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden koşun, 'Ben yapamam.' demeyin. Unutmayın, azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.