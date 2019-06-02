Hercai sezonu zirvede kapattı

BUGÜN NELER OLDU

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin sezon finali yine en çok izlenen yapım oldu. Dizinin 12'nci bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 8.05 izlenme oranı ve yüzde 23.95 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı Hercai'nin sezon finaline Reyyan ile Miran'ın aşkı damga vurdu.Hercai'nin 12'nci bölüm etiketi #silbaştan, Twitter Türkiye listesinde 1. sıraya, dünya listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Miran'ın aşkını gösterebilmek için Reyyan'dan sadece bir gün istiyorum senden, son bir şans dediği sahneyle başlayan bölüm, yine Miran'ın evlenme teklifi etmesiyle son buldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkânsız aşk hikâyesini anlatıyor.