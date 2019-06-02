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Kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu

REMZİ YILMAZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019
Kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu. Kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağdıç (60), koyunlarını otlatmak için önceki gün araziye çıktı. Akşam üzeri sürünün eve yalnız geldiğini gören yakınları, Sağdıç'ı çevrede aramaya başladı. Aramalar sırasında mahalledeki Çamoluk Göleti'nde bir koyunun telef olduğunu gören Sağdıç'ın akrabaları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Sağdıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Çobanın suda boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine sabah saatlerinde aramalar gölette yoğunlaştırıldı. Mudanya'dan gelen deniz polisi ile AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Sağdıç'ın cesedine su yüzeyinde ulaşıldı
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Kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu
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