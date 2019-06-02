Kimliğini kaybeden öğrenciye gece saatlerinde kimlik belgesi düzenlendi

Bayburt'ta bir yıldır Liselere Giriş Sınavı (LGS)'ye hazırlanan ve sınav akşamı kimliğini kaybeden Sude Nur Kurdal isimli öğrenci için gece bir buçukta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü açtırılarak Geçici Kimlik Belgesi düzenlendi.



Bayburt Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Sude Nur Kurdal bugün yapılan LGS ile hayalindeki Bayburt Fen Lisesi'ne girebilmek için bir yıl boyunca ders çalıştı. Sınav akşamı hazırlıklarını tamamlayan Kurdal, sınava giriş için gerekli olan kimlik belgesinin eksik olduğunu fark etti. Bütün aramalarına rağmen kimlik belgesini bulamayan Kurdal durumu abisi Yunus Kurdal'a bildirerek yardım istedi.

Panik içerisinde olan kardeşinin sınava girebilmesi ve bir yıllık emeğinin boşa gitmemesi için durumu Vali Ali Hamza Pehlivan'a iletmek için girişimde bulundu ve yetkililerden yardım talep etti.

VALİ TALİMAT VERDİ



Vali Pehlivan Nüfus Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek Sude Nur Kurdal için geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.



112 Acil'de görev yapan Yunus Kurdal sınav akşamı saat 22.00'da kardeşi Sude Nur Kurdal'ın kendisini arayarak kimliğini kaybettiğini ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Sude Nur Kurdal, kendisine ait olan kimliği İstanbul'da bulunan babasının farkında olmadan yanında götürdüğünü ifade etti. Bunun üzerine ağabeyi Kurdal, kardeşinin mağdur olmaması için yetkililerden yardım talep etti.



Ağabeyi Kurdal, "Kardeşimin sınava katılabilmesi için önce nüfus müdürlüğünden kimlik çıkartmayı düşündük. Fakat Cumartesi günleri kurumun kapalı olduğunu öğrenince tanıdıklarımızdan yardım istedik. Bize Vali Bey ile iletişime geçmemizi önerdiler. Bizde bunun üzerine Bayburt Valiliği ile iletişime geçerek durumun Vali Bey'e ilettilmesini sağladık. Vali Bey'den Allah razı olsun. Bize bu işi Vali Bey çözer dedikleri zaman o an içime bir ferahlık doldu. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz zaten. Durumu öğrenince kesin bize yardım eder diye düşündük. Bunun için kardeşime siz evraklarınızı tamamlayın demiştim. Kimlik ücretini ATM'den yatırdık. Yarım saat sonra bize geri dönüş sağlayıp kuruma gitmemizi istediler. Bizde gerekli belgeleri toparlayıp kuruma gittik. Sağ olsunlar Merkez İlçe Nüfus Müdürümüz ve kurum personeli ile saat 00.30'da başvurumuzu yapıp geçici kimlik belgesini aldık." diye konuştu.



Ağabeyi Kurdal, yardımı için Vali Pehlivan'a müteşekkir olduklarını ifade ederek, "Vali Bey'den, Nüfus Müdürümüzden ve kurum personelimizden Allah razı olsun." dedi.



Kurdal'ın işlemlerini gerçekleştiren Halit Çakmak ise saat 23.00'da kurum müdürünün kendisine ulaşarak durumdan haberdar ettiğini ve öğrenciye yardımcı olmasını istediğini ifade etti. Öğrencinin sınava girebilmesi için kendisine 00.45'de Geçici Kimlik Belgesi düzenlediklerini aktaran Çakmak, "Kimliklerin teslim edilmesi bir haftayı bulabiliyor. Zaten kimlikler Ankara'da düzenlenip gönderiliyor. Öğrencimiz 15 yaş altı olduğu için parmak izi işlemi gerekmiyor. Velisinin refakatinde diğer evraklarını alıp başvuruyu yaparak Ankara'ya gönderdik. Bir saat içerisinde Geçici Kimlik Belgesi'ni çıkararak kendisine teslim ettik. Daha önceleri de böyle olaylarla karşılaştığımız oluyor. Kadir Gecesi'ne gelmesi dolayısıyla daha anlamlı oldu. Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da olsa aynı şekilde öğrencimize yardımcı olurlardı." Şeklinde konuştu.

Öte yandan Geçici Kimlik Belgesi'ni alarak bugün yapılan LGS'ye katılan Sude Nur Kurdal'ın sınavının iyi geçtiği ve Bayburt Fen Lisesi'ni kazanmayı hedeflediği öğrenildi.