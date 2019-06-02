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maskotu deve kuşları

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çiftçi Abdullah Çınar'ın(57), geçen yıl Kahramanmaraş'tan yavruyken getirdiği 3 deve kuşu, boyları 2 metreye ulaşınca eve sığmadı. Çınar'ın, çitlerle çevrili bahçede beslediği deve kuşları, maskotu haline geldi. Deve kuşlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 10:37
Mahallelinin maskotu deve kuşları

Sur'un Kabasakal Mahallesin'de yaşayan çiftçi Abdullah Çınar, yaklaşık bir yıl önce arkadaşında gördüğü deve kuşlarına merak sardı. 2'si dişi 3 yavru deve kuşunu alıp, Diyarbakır'daki evine getirdi. Evde beslediği kuşlar, boyları uzamaya başlayınca odaya sığmadı. Çınar da evin önüne bahçe yaptırıp, etrafını çitlerle çevirdi. 1 yılda boyları 2 metreyi geçen deve kuşları ilgi odağı haline geldi. Yoldan geçenlerin de bol bol fotoğraf çektirdiği deve kuşlarının sağlığına dikkat eden Çınar, kuşları, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde kontrole götürüyor.

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Mahallelinin maskotu deve kuşları
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