Mahallelinin maskotu deve kuşları

Sur'un Kabasakal Mahallesin'de yaşayan çiftçi Abdullah Çınar, yaklaşık bir yıl önce arkadaşında gördüğü deve kuşlarına merak sardı. 2'si dişi 3 yavru deve kuşunu alıp, Diyarbakır'daki evine getirdi. Evde beslediği kuşlar, boyları uzamaya başlayınca odaya sığmadı. Çınar da evin önüne bahçe yaptırıp, etrafını çitlerle çevirdi. 1 yılda boyları 2 metreyi geçen deve kuşları mahallelinin ilgi odağı haline geldi. Yoldan geçenlerin de bol bol fotoğraf çektirdiği deve kuşlarının sağlığına dikkat eden Çınar, kuşları, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde kontrole götürüyor.