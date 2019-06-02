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'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 12:39
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil ile Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı 44 AY 699 plakalı otomobil, Akçadağ - Darende kara yolunun Doğanlar ayrımı mevkisinde çarpıştı.

GENÇ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

44 AY 699 plakalı otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirci ile aynı araçtaki Berika (7) ve Zümra Demirci (3), Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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