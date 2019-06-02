Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Haziran

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş gerek tatil bölgelerine gerekse memleketlerine akın ederken, Meteoroloji'nin hava durumu verileri de oldukça merak ediliyor. Bayram yaklaşırken nasıl bir havanın olacağını araştıran bireyler, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna ilişkin cevaba ulaşmaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 2 Haziran 2019 Pazar günü için hava durumu raporlarını son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2 HAZİRAN

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporunda ülke geneline ilişkin sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtilirken, İstanbul başta olmak üzere sağanak yağışlara dikkat çekildi.

Haberimizin detaylarından bugüne ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verilerine ulaşabilir, merak ettiğiniz illeri görüntüleyebilirsiniz.