Okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanma tarihi...

Okulların kapanma tarihi ile ilgili araştırmalar hafta sonuna kadar sıkça araştırılıyordu. Birçok kişi bayram tatilinin Haziran başına gelmesinden dolayı okulların erken kapanma ihtimalini merak ediyorlardı. Konuyla ilgili detaylar ise belli oldu. 4 Şubat'da başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının üzerimdem 4 ayın ardından okulların kapanacağı tarihler araştırılmaya devam ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? OKULLARIN KAPANMA TARİHİ...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim döneminde okullar, 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak.