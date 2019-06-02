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Onun adı Türkiye mucizesi

’deki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, anne karnında vurulan ve sırtında kurşunla dünyaya gelen bebeği Türk doktorlar kurtardı

Giriş Tarihi: 2.6.2019
Onun adı Türkiye mucizesi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan ve Afrika'nın en büyük hastanesi olan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, her gün yüzlerce hastaya umut oluyor. 14 Mayıs Salı gecesi hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Sagal Abdiwahab Muhammed'in karnındaki 8 aylık bebeğin kurşunla vurulduğu tespit edildi. Tek merminin iki hastanın da hayatına mal olacağına nadiren şahit olan doktorlar, anneyi ve bebeğini kurtarmak için zamanla yarışarak hastayı ameliyata aldı. Vücuduna mermi saplanan bebek yaralı olarak dünyaya geldi. Doğumun ardından merminin annede açtığı yarayı tedavi eden doktorlar, sırtına mermi saplanan 8 aylık bebeği kurtarmak için yeni bir ameliyata başladı.
Olayla ilgili İHA'ya konuşan hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Timuçin Kurtuluş Mermer, "Anne ve bebeğinin hayati tehlikesi çok yüksekti. Hazırlıklarımızı yaptık, hastamızı acil ameliyata aldık ve sezaryen yöntemiyle doğurttuk. Sağlıklıydı fakat sırt kısmında kurşun girişi vardı" dedi.
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Onun adı Türkiye mucizesi
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