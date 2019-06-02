Otomobil sulama kanalına uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Silifke Kapalı Cezaevi yönünden Silifke kent merkezi istikametine giden Zekeriya Günöz yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kanalın etrafındaki tel örgüleri parçalayarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Günöz, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.



Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Silifke'deki bir özel hastaneye götürdü.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI



Yaralı Zekeriya Günöz'ün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi.