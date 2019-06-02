Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri ile 2019 Ramazan Bayramı tarihi

Büyük bir sabır ve fedakarlıkla geçen Ramazan ayının bitimine çok az bir zaman kala Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatilcilerin çoğu henüz bir plana sahip değilken planlarını oluşturan tatilciler ise çoktan yola koyuldu bile. Öte yandan on bir ayın sultanını geride bırakmanın hüznünü yaşayan birçok kişi ''Ramazan Bayramı ne zaman'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini günler takvimine göre 2019 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtına buradan ulaşabilirsiniz.

İşte Ramazan Bayramı ile ilgili tüm detaylar..