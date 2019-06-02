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Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri ile 2019 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala gelecek olan Ramazan Bayramı’nın coşkusu şimdiden her yeri sardı. Ramazan Bayramı’nı büyük bir sevinçle bekleyen insanlar uzun süredir bayram planları yapıyor bile. Henüz plan yapmayanlar içinse geri sayım ve heyecan başladı. Bayram coşkusu her yeri sararken akıllarda merak edilen çeşitli sorular oluştu. Bu sorulardan bir tanesi de Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 2.6.2019 16:48
Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri ile 2019 Ramazan Bayramı tarihi

Büyük bir sabır ve fedakarlıkla geçen Ramazan ayının bitimine çok az bir zaman kala Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tatilcilerin çoğu henüz bir plana sahip değilken planlarını oluşturan tatilciler ise çoktan yola koyuldu bile. Öte yandan on bir ayın sultanını geride bırakmanın hüznünü yaşayan birçok kişi ''Ramazan Bayramı ne zaman'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini günler takvimine göre 2019 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtına buradan ulaşabilirsiniz.

İşte Ramazan Bayramı ile ilgili tüm detaylar..

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Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri ile 2019 Ramazan Bayramı tarihi
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