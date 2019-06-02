Sapığa mahalleliden meydan dayağı!

Olay, dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu. Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi.

Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SINIR DIŞI EDİLECEK

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.