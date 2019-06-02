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’nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi

’nda drone uçuran Çinli turist, polis ekiplerini harekete geçirdi. Meydanda görevli polis ekiplerince müdahalede bulunulana turist, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde incelemesi yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 10:29
Taksim Meydanı’nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi

Tur şirketi aracılığıyla İstanbul'a gezmeye gelen Çinli turist, Taksim Meydanı'nda insansız hava aracı (DRONE) uçurunca polis ekiplerini harekete geçirdi. Bir turistin meydandaki Atatürk anıtı çevresinde drone uçurduğunu fark eden özel harekat ve sivil polis ekipleri turiste müdahalede bulundu. Turiste uçurduğu drone'yi indirten polisler, görüntüleri silmesini istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Turiste meydanda drone uçurmanın yasak olduğunu söyleyen polis ekipleri, daha sonra Çinli turisti ifadesini almak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada incelemesi yapılan turist serbest bırakıldı.

Taksim Meydanı’nda drone kaldıran Çinli turist polis ekiplerini alarma geçirdi

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Taksim Meydanı’nda drone kaldıran Çinli turist, polis ekiplerini alarma geçirdi
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