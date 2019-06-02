Tatilin ilk gününde 12 ölü, 83 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

RamazanBayramı tatilinin 9 gün olması ile cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken çok sayıda da kaza meydana geldi. Kazalarda ilk gün 12 kişi öldü, 83 kişi yaralandı. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iftara akrabalarına davetli olan Fevzi Tektaş, ailesiyle birlikte Şıhbarak Mahallesi'ne giderken, karşı yönden gelen Davut Şaştım'ın (40) kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Fevzi Tektaş'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada Fevzi Tektaş'ın otomobilinde bulunan Mevlüt (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) hayatını kaybetti. Sürücü Fevzi Tektaş ile diğer otomobilin sürücüsü Davut Şaştım ağır, oğlu Muhammed Şaştım ise hafif yaralandı. Van Erciş, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 9 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.