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'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, Otoyolu'nun geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 10:30
TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk devam etti. Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı. Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
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