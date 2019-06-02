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Türk Kızılay'dan 'nda iftar

Başkanlığı’nca 'nda iftar programı düzenlendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 22:05
Türk Kızılay'dan Taksim Meydanı'nda iftar

Şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin de katıldığı iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler seslendirildi.

Türk Kızılay Beyoğlu Şube Balkanı Ömer Akçağıl, burada yaptığı konuşmada, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "İstedik ki gönül sofrasında buluşalım. Üyelerimizle, gönüllülerimizle, şehit ve gazi yakınlarımızla beraber güç oluşturmak istedik. Aldığımız bu güçle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İftara, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Program sonunda Kızılay'a kan bağışı çağrısında bulunuldu.

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Türk Kızılay'dan Taksim Meydanı'nda iftar
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