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2019 MSB KKK ve DKK sözleşmeli er alımına nasıl başvurulur? 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri?

(MSB) yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile saflarından görev yapmak üzere sözleşmeli er alımı yapılacak. 1640 sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri MSB personel temin sayfası üzerinden E-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2019 MSB sözleşmeli er alımına nasıl başvurulur, başvuru şartları ve alım tarihleri nedir? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 3.6.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 18:42
2019 MSB KKK ve DKK sözleşmeli er alımına nasıl başvurulur? 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuru tarihleri ilan edildi. Deniz ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er adayları 10 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Ön başvuru işlemleri MSB internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. İşte 2019 yılı KKK ve DKK sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri.

MSB KKK VE DKK 2019 SÖZLEŞMELİ ER ALIMI ŞARTLARI NELER?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er alımlarıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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2019 MSB KKK ve DKK sözleşmeli er alımına nasıl başvurulur? 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve tarihleri?
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