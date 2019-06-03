Arefe Günü bugün eczaneler açık mı? 3 Haziran Pazartesi Eczaneler kaça kadar açık olacak?

Özel günlerde her zaman çok sayıda sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. En özel ve anlamlı günlerden biri olan Arefe Günü için de bu durum geçerlidir. Arefe Günü birçok yerin açık ya da kapalı olması çok sayıda vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için eczanelerin açık olması ise mühim bir konu. Kafa karışıklığını gidermek ve soruların doğru yanıtlarını bulabilmek adına Arefe Günü bugün eczaneler açık mı, açıksa saat kaça kadar açık sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. Peki bugün eczaneler açık mı?

İşte o sorunun cevabı;