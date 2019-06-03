Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

İslam âleminin heyecanla beklediği bir bayram daha geldi, çattı. Her yıl daha büyük coşku ile kutlanan Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren ise Arefe Günü'nü en verimli şekilde geçirmek isteyen kişiler okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile ilgili araştırmalara başladı. Ramazan ayını son gününde ibadetler ile uğurlamak isteyen kişiler tüm bilgilere buradan ulaşabilirler. Peki, Arefe Günü'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Arefe Gününde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler!

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR, YAPILACAK İBADETLER?

Bu gece Ramazan ayının son sahuruna kalkan vatandaşlar Arefe Günü'nü dua ve ibadetler ile geçiriyor. Arefe Günü okunacak dualar, sureler ve yapılması tavsiye edilen ibadetleri sizler için derledik.

İşte ayrıntılar;