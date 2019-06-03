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okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar bu senenin son sahuruna bugün kalktı. Ramazan Bayramı’nın habercisi ’nü en verimli şekilde geçirmek isteyen kişiler okunacak dualar ve yapılacak ibadetler konusunda araştırmalara başladı. Arefe Günü’nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri bu başlık altında sizler için derledik. Peki, Arefe Gününde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Giriş Tarihi: 3.6.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 17:19
Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

İslam âleminin heyecanla beklediği bir bayram daha geldi, çattı. Her yıl daha büyük coşku ile kutlanan Ramazan Bayramı, 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren ise 'nü en verimli şekilde geçirmek isteyen kişiler okunacak dualar, yapılacak ibadetler ile ilgili araştırmalara başladı. Ramazan ayını son gününde ibadetler ile uğurlamak isteyen kişiler tüm bilgilere buradan ulaşabilirler. Peki, Arefe Günü'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Arefe Gününde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler!

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR, YAPILACAK İBADETLER?

Bu gece Ramazan ayının son sahuruna kalkan vatandaşlar Arefe Günü'nü dua ve ibadetler ile geçiriyor. Arefe Günü okunacak dualar, sureler ve yapılması tavsiye edilen ibadetleri sizler için derledik.

İşte ayrıntılar;

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Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
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