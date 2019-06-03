Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Mübarek Ramazan bayram namazı saatleri yayınladı

kılınacak? 2019 , , ve il il Mübarek Ramazan yayınladı

Müslüman âlemi için en değerli günlerde birisi daha geldi, çattı. On bir ayın sultanına veda ederken bir mübarek güne daha ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı yaşanıyor. İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden hepimizin merak ettiği ile ilgili açıklamayı yaptı. Böylece ‘’’’ sorusu da cevabını bulmuş oldu. , , , Antalya, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Edirne, Kocaeli, Afyon, Trabzon, Tokat, Diyarbakır, Mardin ve il il bayram namazı saati bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için bayram namazı saatleri!

Giriş Tarihi: 3.6.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 22:46
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Mübarek Ramazan bayram namazı saatleri yayınladı

Bugün milyonlarca kişi on bir ayın sultanına veda etmenin hüznünü yaşıyor. Her yıl büyük sevinç ile karşılanan ve dua, ibadetler ile geçirilen bu mübarek ay için son sahur dün gece yapıldı. Arefe Günü, sabah saatlerinden itibaren ise ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yaşadığınız ile göre bayram namazı saatleri bilgisine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. , , , Antalya, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Edirne, Kocaeli, Afyon, Trabzon, Tokat, Diyarbakır, Mardin ve il il bayram namazı saati en doğru bilgilerle sabah.com.tr'de. Peki, 4 Haziran 2019 Ramazan kılınacak? İşte bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından tüm iller için bayram namazı vakitleri belli oldu. Yaşadığınız ilin namaz saatinin yanı sıra benzer konular ilgili merak ettiğiniz ayrıntıları da burada bulabilirsiniz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL 2019 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan boyunca imsakiye sayfamız ile milyonlarca kişiye en doğru bilgiler ile hizmet verdik. Ramazan ayına veda ederken bayram namazı saatlerini de buradan öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Mübarek Ramazan bayram namazı saatleri yayınladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN