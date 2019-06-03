Haczedilen Fındık kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde merhum işadamı Cahit Ecesoy'un 1994'te boşandığı eşi Nilüfer B.'nin uzun süre nafaka alamadığı gerekçesiyle yeni eş Pervin Ecesoy'a açtığı dava sonrası İcra Mahkemesi'nce haczedilen Golden Retriever cinsi 'Fındık' isimli köpek hakkında yapılan itiraz kabul edildi. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "Kanunda 'ev ve bahçe içinde bakılan ev ve süs hayvanları, sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemez' denilmekte. Yine Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde hayvanı hak sahibi canlı olarak kabul etmiş, hayvanın bir canlı olarak 'Hak Ehliyeti' bulunduğunu ortaya koymuştur. O halde ev ve bahçe içerisinde bakılan ev ve süs hayvanı niteliğinde olan evcil köpeğin haczedilmesi ulusal ve uluslararası yasa normlarına açıkça aykırı olduğundan Golden cinsi köpek üzerindeki haczin fekkine (kaldırılmasına) karar verilmiştir" denildi.