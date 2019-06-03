Kayınpeder dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Samsun'dayaşayan ve kayınpederi Hasan Çelikbaş'ın, Canik ilçesinde bulunan eczanesinde çalışan Buğra Üler, 4 ay önce öğretmen olan bir çocuk annesi eşinden boşandı. Çelikbaş'ta eski damadının işten ayrılmasını istedi. Üler kabul etmeyince ikili arasında itilaf oluştu.Bunun üzerine Hasan Çelikbaş, önceki gece aralarındaki sorunu çözmek için otomobiline aldığı damadıyla, İlkadım ilçesindeki Derecik mahallesine geldi. Ancak taraflar arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Bu sırada tabancasını çıkaran Hasan Çelikbaş, eski damadı Buğra Üler'i boynundan ve göğsünden vurarak ağır yaraladı. Ardından da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Çelikbaş'ı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Buğra Üler'i ise özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak 66 yaşındaki Çelikbaş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.