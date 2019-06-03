Kayıp Sercan’ın cesedi bulundu

BUGÜN NELER OLDU

HakkÂri'de6 gündür haber alınamayan Sercan Özatak'ın (18), kent merkezindeki Katramas Deresi'nde cesedi bulundu. 27 Mayıs günü okula gideceğini söyleyip evden çıkan lise öğrencisi Özatak, geri gelmeyince ailesi meraklanarak durumu polise bildirdi. Ekipler, Özatak'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 6 gündür devam ederken, Özatak'ın cansız bedeni mahalleli tarafından Biçer mahallesindeki Katramas Deresi'nde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla cesedi sudan çıkarttı. Özatak'ın ölümü, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.