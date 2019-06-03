Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Akdeniz'de güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü İstanbul'da hava sıcaklık beklentisi 26 derece. Yarın yani 4 Haziran Salı günü İstanbul'da açık bulutlu bir hava bekleniyor. Bayramın ikinci günü yani Çarşamba günü de açık bulutlu bir hava söz konusu, beklenen hava sıcaklığı ise 27 derece.

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