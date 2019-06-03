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’e babasından ilik nakli yapılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019
Öykü Arin’e babasından ilik nakli yapılıyor
Antalya'da, lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin uyum sağlamaması üzerine babasından kök hücre nakli gerçekleştiriliyor.
Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve 47 gün önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadı Öykü Arin için babası Çağdaş Yazıcı'dan alınan ilikler dün nakledilmeye başlandı. Naklin ttup tutmadığı en erken iki hafta en geç bir ayda belli olacak. Baba Yazıcı'nın paylaştığı Öykü Arin'in yapılacaklar listesinde "Önce Disneyland'a, sonra Legoland'a gidilecek" yazıyor.
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Öykü Arin’e babasından ilik nakli yapılıyor
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