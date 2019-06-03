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Park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Giriş Tarihi: 3.6.2019
Park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
İstanbul Bağcılar'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çınar Mahallesi'nde 30 Mayıs perşembe günü bir vatandaş, otomobilini bir iş yerinin önüne park etti. İş yeri çalışanlarıyla aracını kaldırmasını istedikleri vatandaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, sürücünün yakınları da olay yerine geldi. Taşlı, sopalı, silahlı kavgada otomobil sürücüsünün yakınlarından Mustafa Y. ve Mehmet B. hayatını kaybetti. Olayda 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
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