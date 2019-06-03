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Polis memuru ağaç budarken bacağını kesti

'nın ilçesinde, polis memuru Mustafa G. (48), elektrikli testere ile ağaç budarken bacağını kesti. Sol bacağınde derin kesik meydana gelen polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 22:57
Polis memuru ağaç budarken bacağını kesti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu sitedeki ağaçları budayan polis memuru Mustafa G. (48), elektrikli testere ile bacağını kesti. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Yeni Mahelle'de bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan ağaçlardan birinin üzerine çıkan Mustafa G. elektrikli testere ile budama işlemi yapmaya başladı. Ağacın dalını keserken aniden daldan sıyrılan elektrikli testere Mustafa G'nin bacağını kesti. Yaralanan Mustafa G., 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağınde derin kesik meydana gelen Mustafa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Polis memuru ağaç budarken bacağını kesti
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