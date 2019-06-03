Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 2019 bayram namazı saatleri de belli oldu. On bir ayın sultanını geride bırakmanın hüznünü yaşayan İslam âlemi, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın ise mutluluğunu yaşıyor. Bu önemli güne sayılı saatler kala yarın sabah camileri dolduracak kişiler ''bayram namazı saat kaçta'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri ile 2019 bayram namazı saatleri listesini buradan görebilirsiniz. Peki, . İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Bursa, Sakarya, Trabzon, Kayseri, Samsun, Edirne, Kocaeli, Diyarbakır ve diğer illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok kişinin merak ettiği bayram namazı vakitlerini açıkladı. Yarın sabah bayram namazını eda edecek olan kişiler bulunduğu ilin namaz vaktine buradan ulaşabilirler.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakti sabah.com.tr'de!

İşte ayrıntılar;