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On bir ayın sultanını uğurlamanın hüznünü yaşayan milyonlarca kişi bir bayramı daha mutlulukla karşılayacak. 4,5 ve 6 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan bu bayram yine birlik, beraberlik içerisinde geçirilecek. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise camilerin dolup taşması bekleniyor. Bu nedenle de ‘’ saat kaçta’’ sorusu yanıtını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden açıklamasını yaptı. , , , Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Bursa, Sakarya, Trabzon, Kayseri, Samsun, Edirne, Kocaeli, Diyarbakır ve diğer tüm iller için bayram namazı saati burada. 2019 bayram namazı saatleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, 2019 kılınacak?

Giriş Tarihi: 3.6.2019 14:08
Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile 2019 saatleri de belli oldu. On bir ayın sultanını geride bırakmanın hüznünü yaşayan İslam âlemi, Bayramı'na kavuşmanın ise mutluluğunu yaşıyor. Bu önemli güne sayılı saatler kala yarın sabah camileri dolduracak kişiler '''' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri ile 2019 listesini buradan görebilirsiniz. Peki, . , , , Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Bursa, Sakarya, Trabzon, Kayseri, Samsun, Edirne, Kocaeli, Diyarbakır ve diğer illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok kişinin merak ettiği bayram namazı vakitlerini açıkladı. Yarın sabah bayram namazını eda edecek olan kişiler bulunduğu ilin namaz vaktine buradan ulaşabilirler.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakti sabah.com.tr'de!

İşte ayrıntılar;

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Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan bayram namazı saatleri
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