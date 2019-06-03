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'ta etkili olan , vatandaşları şaşkına çevirdi

'ın Zara ilçesinde Haziran ayında etkili olan halkı şaşkına çevirdi. Kısa sürede şiddetini arttıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, meyve ağaçları ve bazı araçlar zarar gördü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 23:16
Sivas'ta etkili olan dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi

Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerlerini halı ve kilimle kapattı.

MEYVE AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Yaralanan bir güvercin ise vatandaşlar tarafından korumaya alındı. Doludan etkilenerek yere düşen güvercini kurtaran esnaf Halil Kuruçaylı, "Dükkanda dolu yağışını izliyordum. Güvercinin yere düştüğünü görünce hemen içeri aldım. Tedavisinin yapılması için veterinere götüreceğim." dedi.

Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

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Sivas'ta etkili olan dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi
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