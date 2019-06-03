Son Dakika haberi: Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi! Adli Tıp Raporu...

Ecrin Kurnaz'dan son dakika haberi geldi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda minik Ecrin'e ait yeni bir iz bulunamazken, soruşturmaya kemikler ile kafatasını incelemeye alan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun yön vereceği belirtildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.