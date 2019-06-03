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haberi: Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi! Adli Tıp Raporu...

1.5 yaşında kaybolan ve arama çalışmaları sırasında cansız bedenine ulaşılan 'dan haberi geldi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan olay ile Tatlı Sert programına taşınmış, anne Sevcan Kurnaz, üvey baba Deniz Kurnaz, üvey amca ve babaanne Hacer Kurnaz stüdyoda karşı karşıya gelmişti! Özkan Kurnaz'ın telefonundan çıkan internet aramaları şok etkisi yaratmıştı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.6.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 16:28
Son Dakika haberi: Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi! Adli Tıp Raporu...

'dan haberi geldi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda minik Ecrin'e ait yeni bir iz bulunamazken, soruşturmaya kemikler ile kafatasını incelemeye alan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun yön vereceği belirtildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Son Dakika haberi: Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi! Adli Tıp Raporu...
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