Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

'de yabancı uyruklu bir genç, ağabeyine ait yüklü miktarda dövizi yanlışlıkla çöpe attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 21:54
Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

Alınan bilgiye göre olay merkez Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 Euro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark eden İbrahimov, Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisine giderek durumu yetkililere bildirdi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira tutan kayıp paranın tamamı bulunarak sahibi Vugar İbrahimov'a teslim edildi.

Kardeşler, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür ederek büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN