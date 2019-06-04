Ablasına mesaj attı! Yakınları olay yerine koştular ama çok geç kalmışlardı

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan kaynak ustası Ahmet A., akşam saatlerinde parka geldi. Burada alkol alan Ahmet A., ablası Dudu T.'ye cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Mesajı alan abla Dudu T., kardeşini arayarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Ablasının çabalarına rağmen Ahmet A., yaklaşık 30 metrelik falezlerden atladı. Önce kayalıklara düşen Ahmet A., daha sonra denize düştü.