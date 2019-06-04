Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ablasına mesaj attı! Yakınları olay yerine koştular ama çok geç kalmışlardı

! ama çok geç kalmışlardı

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan Ahmet A., falezlerden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından kurtarılan Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 00:21 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 00:23
Ablasına mesaj attı! Yakınları olay yerine koştular ama çok geç kalmışlardı

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan kaynak ustası Ahmet A., akşam saatlerinde parka geldi. Burada alkol alan Ahmet A., ablası Dudu T.'ye cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Mesajı alan abla Dudu T., kardeşini arayarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Ablasının çabalarına rağmen Ahmet A., yaklaşık 30 metrelik falezlerden atladı. Önce kayalıklara düşen Ahmet A., daha sonra denize düştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ablasına mesaj attı! Yakınları olay yerine koştular ama çok geç kalmışlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN