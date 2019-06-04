Adliye kapısındaki anne infazına çifte müebbet!

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıllarda silahlı saldırı meydana gelmiş, saldırıda 43 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanıme Arslan ölürken onu 2011 yılında boşandığı eşi Hızır Zehir'den korumakla görevli 32 yaşındaki polis memuru Emrah Taşdemir de şehit düşmüştü. Saldırıda Mehmet Zengin adlı adliye özel güvenlik görevlisi de hafif yaralanmıştı.

Olay sonrası saldırıyı Hanıme Arslan'ın ortanca oğlu Dursun Zehir'in gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Gözaltına alınan Zehir ifadesinde, annesi Hanıme Arslan ile aralarında 2009'dan beri husumet olduğunu, annesinin başka biriyle evleneceğini duyduğunu, bu durumu kabullenemediğini söylemişti. Dursun Zehir ifadesinde, "Anneme ateş ettim, sonrasını hatırlamıyorum. Vurduğum kişinin polis olduğunu da bilmiyordum" demişti.

Annesini öldüren Dursun Zehir işlemleri ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, cinayete azmettirdiği iddia edilen babası Hızır Zehir ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Dursun Zehir hakkında "Kasten öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Zehir hakkında ayrıca, güvenlik görevlisi Mehmet Zengin'i "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Baba Hızır Zehir hakkında ise, oğlunu annesini öldürmeye azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

KARAR ÇIKTI

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Kararda, Dursun Zehir'in mahkeme huzurunda alınan savunmasına yer verildi. Zehir savunmasında, "Benim kimse ile problemim yoktur. Bu olayı bana babam yaptırmak zorunda kaldı. Babam benim gözümün önünde daha önce faili meçhul cinayet işlemiştir. Ben bu nedenle kendisinden korkuyordum. Babam bana baskı ile bunu yaptırdı" dedi.

Kararda, "Dursun'un annesi Hanıme'yi öldürmek için ateş etmediğini savunmuş ise de, olayda kullandığı silahın öldürmeye elverişli bir silah olması ve sanığın maktulün hayati organlarının bulunduğu sırt bölgesini hedef alması maktulün yere düşmesi şeklinde sonuçlanan olayda, tüm bu delilleri ve özellikle bu olay öncesinde yaşananları birlikte değerlendirdiğinde sanık Dursun'un annesi olan maktule yönelik eylemi doğrudan öldürmeye yönelik olduğu tartışmasız kabul edildiği" kaydedildi.

Mahkeme, baba Hızır Zehir'in 13 Aralık 2016 tarihinde vefat etmesinden dolayı hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyetince sanık hakkında annesi Hanıme Aslan ve polis memuru Emrah Taşdemir'e yönelik 'Kasten insan öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca sanık hakkında güvenlik görevlisi Mehmet Zengin'e karşı 'Olası kasıtla yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.