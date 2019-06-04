Adliyedeki dehşete çifte müebbet!

BUGÜN NELER OLDU

Çağlayan'dabulunan İstanbulAdalet Sarayı önünde2014'te silahlısaldırı meydanagelmiş, saldırıda 43yaşındaki 3 çocukannesi HanımeArslan ölürken onu2011'de boşandığıeşi Hızır Zehir'den korumaklagörevli 32 yaşındaki polis memuruEmrah Taşdemir de şehit düşmüştü.Saldırıda Mehmet Zengin adlıadliye özel güvenlik görevlisi dehafif yaralanmıştı. Olay sonrası saldırıyıHanıme Arslan'ın ortancaoğlu Dursun Zehir'in gerçekleştirdiğiöğrenilmişti. Gözaltına alınanZehir ifadesinde, annesi HanımeArslan ile aralarında 2009'danberi husumet olduğunu, annesininbaşka biriyle evleneceğini duyduğunu,bu durumu kabullenemediğinisöylemişti. İstanbul 11. Ağır CezaMahkemesi'nce görülen davada geçtiğimizgünlerde karar çıktı. DursunZehir'e 'Kasten insan öldürme'suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbethapis cezası verildi. Aynı davada'öldürmeye azmettirme' suçundanyargılanan baba Hızır Zehir'in iseyargılamanın devam ettiği aşamadaöldüğü öğrenildi.