Adliyedeki dehşete çifte müebbet!

Çağlayan'da
bulunan İstanbul
Adalet Sarayı önünde
2014'te silahlı
saldırı meydana
gelmiş, saldırıda 43
yaşındaki 3 çocuk
annesi Hanıme
Arslan ölürken onu
2011'de boşandığı
eşi Hızır Zehir'den korumakla
görevli 32 yaşındaki polis memuru
Emrah Taşdemir de şehit düşmüştü.
Saldırıda Mehmet Zengin adlı
adliye özel güvenlik görevlisi de
hafif yaralanmıştı. Olay sonrası saldırıyı
Hanıme Arslan'ın ortanca
oğlu Dursun Zehir'in gerçekleştirdiği
öğrenilmişti. Gözaltına alınan
Zehir ifadesinde, annesi Hanıme
Arslan ile aralarında 2009'dan
beri husumet olduğunu, annesinin
başka biriyle evleneceğini duyduğunu,
bu durumu kabullenemediğini
söylemişti. İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesi'nce görülen davada geçtiğimiz
günlerde karar çıktı. Dursun
Zehir'e 'Kasten insan öldürme'
suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verildi. Aynı davada
'öldürmeye azmettirme' suçundan
yargılanan baba Hızır Zehir'in ise
yargılamanın devam ettiği aşamada
öldüğü öğrenildi.