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Adliyedeki dehşete çifte müebbet!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019
Adliyedeki dehşete çifte müebbet!
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde 2014'te silahlı saldırı meydana gelmiş, saldırıda 43 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanıme Arslan ölürken onu 2011'de boşandığı eşi Hızır Zehir'den korumakla görevli 32 yaşındaki polis memuru Emrah Taşdemir de şehit düşmüştü. Saldırıda Mehmet Zengin adlı adliye özel güvenlik görevlisi de hafif yaralanmıştı. Olay sonrası saldırıyı Hanıme Arslan'ın ortanca oğlu Dursun Zehir'in gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Gözaltına alınan Zehir ifadesinde, annesi Hanıme Arslan ile aralarında 2009'dan beri husumet olduğunu, annesinin başka biriyle evleneceğini duyduğunu, bu durumu kabullenemediğini söylemişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Dursun Zehir'e 'Kasten insan öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aynı davada 'öldürmeye azmettirme' suçundan yargılanan baba Hızır Zehir'in ise yargılamanın devam ettiği aşamada öldüğü öğrenildi.
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Adliyedeki dehşete çifte müebbet!
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