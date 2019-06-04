Bu yıl Babalar günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2019 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte detaylar

Bizi büyük bir özveri ile büyüten ve her türlü bize destek olan, sevgisini bizden eksik etmeyen babalarımız en için en önemli güne çok az bir zaman kaldı. Babalar günü için geri sayım başlarken insanlar babalarına ve baba adaylarına sürprizler yapmak, hediyeler almak için araştırmalar yapmaya başladı.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenektir. Her sene olduğu gibi bu sene de en merak edilen sorulardan biri babalar gününün ne zaman kutlanacağıdır. 2019 Babalar Günü ne zaman?

Genel olarak kabul edilen her Haziran ayının üçüncü Pazar günü babalar günü kutlanır. Aile kavramı herkes için önemlidir. Bu yüzden anneler ve babaların özel olarak o günlerinin kutlanması adına 1 gün onlara tahsis edilir. Babalar gününe sayılı günler kala hediyelerini önceden almak isteyenler çeşitli araştırmalar yapmaya başladı. Alternatif ve özgün hediye arayışına girenler içinse çok fazla sayıda ve çeşitte hediye imkanları bulunuyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir gazi kızı olan Sonora Smart Dodd, anneler gününün kutlandığı gibi babalar gününün de kutlanmasını ister. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda tüm çocuklarını kendi başına büyütünce babasının doğum günü olan 5 Hazira'ın babalar günü olarak kutlanmasını istedi ve bunun için çalışmalara başladı. Ancak istediği tarihe yetişmeyince kutlamalar Haziran ayının üçüncü Pazar gününe kaldı. Bu durumda kesin olarak kutlanan ve herkes tarafından bilinen tarih her Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak netleşti.

2019 BABALAR GÜNÜ'NDE ALINACAK HEDİYELER

1.Kol düğmesi

2.Kravat

3.Cüzdan

4.Gömlek

5.Saat

6.Güneş Gözlüğü

7.Kemer