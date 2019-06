Hintli içecek devi Çırağan’da evlendi

Dünya içecek devi Coca Cola'nın Hindistan'daki üreticisi ve sahibi Agarwal Ailesi'nin oğlu Gauri Agarwal, İstanbul'da üç gün üç gece süren masal bir gibi bir düğünle ülkenin önde gelen sanayicilerinden Khanna Ailesi'nin kızı Anant Khanna ile evlendi. Çocuklarının mürveti için kesenin ağzını açan ailelerin Türkiye'deki organizasyon için yaklaşık 2 milyon dolar harcadığı öğrenildi. Hindistan'dan gelen 600 davetliyi İstanbul'da ağırlayan ailelerin Boğaz hattının en lüks otellerinden olan Four Seasons'ta 140, Shangri La Otel'de ise 200 oda kiraladıkları ve misafirlerini burada konaklattırdıkları öğrenildi. Hiçbir masraftan kaçınmayan dolar milyarderleri aileler, düğünün ilk günü için 28 Mayıs'ta ünlü eğlence mekânı Ulus 29'u kapattı. Burada yanlarında getirdikleri müzik gruplarıyla geç saatlere kadar eğlenen Hintliler, düğünün ikinci günü ise Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus'ta misafirlerini Kapalıçarşı konseptiyle ağırladı. Bahçeye kurulan standlarda konuklar, kendilerini Kapalıçarşı'nın mistik ortamında hissetti.



YALIDA MUHTEŞEM KONSER

Aynı günün akşamında ise lüks teknelerle Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan'a düğün hediyesi olarak verilen Esma Sultan Yalısı'na geçen aile, buraya kurdurdukları 70 metrelik büfede Hint ve Türk yemeklerinden oluşan mönü ile misafirlerini ağırladı. Esma Sultan'da konuklar Pakistan asıllı Hintli sanatçı Atif Aslam'ın verdiği konserle Boğaz'ın muhteşem atmosferinde sabah 5'e kadar eğlendi. Ailenin Hindistan'ın Tarkan'ı olarak bilinen sanatçıya 2 milyon dolar ücret ödediği öğrenildi. Üç gün süren düğünün son gününde davetlilerini konakladıkları otellerde verdikleri yemeklerle ağırlayan Khanna ve Agarwal aileleri, düğün için Çırağan Sarayı'nı tercih etti. Çırağan'da dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştiren çift ile katılımcılar, boğazın muhteşem atmosferinden etkilendiklerini söyledi. Sabah 07.00'ye kadar süren düğün sonrasında gelinle damadın Çırağan Sarayı'nın kral dairesinde konakladıkları öğrenildi.



40 AŞÇI GETİRDİLER

Daha çok vejateryan ağırlıklı beslenen Hintlilerin düğün için beraberlerinde 40 aşçı getirdikleri bildirildi. Kendilerine özgü baharatlarını ve ekipmanlarını da yanlarında getiren aşçıların, konakladıkları otellerdeki mutfakları kullandıkları öğrenildi. Türk yemeklerini de çok beğenen misafirlerin yerel mutfak standlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU