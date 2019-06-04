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İlk bayram namaza ’da kılındı

Bayram namazı dünyanın her yerinde büyük bir heyecanla kılındı. İlk bayram namazı 'da kılındı. Avustralya’da yaşayan binlerce Müslüman Ramazan Bayramı namazını kılmak için ülke genelindeki camileri doldurdu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 15:02
İlk bayram namaza Avustralya’da kılındı

'da yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki 200'den fazla cami ve mescitte bir araya gelerek bayramı namazını kıldı. Çocuklarıyla camilere akın eden farklı etnik kökenlerden Avustralyalı Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı, ardından bayram sohbetini dinledi. Bayram namazını, Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde kılmayı tercih eden Türk ve çeşitli etnik kökenlere mensup Müslümanlara, eşitlik, kardeşlik paylaşmanın güzelliğini anlatan bayram vaazını, cami imamı Nusrettin Öztürk verdi.

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İlk bayram namaza Avustralya’da kılındı
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