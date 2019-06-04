İlk bayram namaza Avustralya’da kılındı

Avustralya'da yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki 200'den fazla cami ve mescitte bir araya gelerek bayramı namazını kıldı. Çocuklarıyla camilere akın eden farklı etnik kökenlerden Avustralyalı Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı, ardından bayram sohbetini dinledi. Bayram namazını, Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde kılmayı tercih eden Türk ve çeşitli etnik kökenlere mensup Müslümanlara, eşitlik, kardeşlik paylaşmanın güzelliğini anlatan bayram vaazını, cami imamı Nusrettin Öztürk verdi.