Jennifer Lopez’i locadan izlemek 20 bin euro

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ile ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti. Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise dikkati çekti. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek. Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı.





Antalya'da 3 gece geçirecek olan Jennifer Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlarla kaplı 3 katlı villada kalacak.?



Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, "Sadece birkaç loca kaldı. Kıramayacağımız misafirimiz olacağı için birkaçını satmayacağız. Satışlar çok iyi. Konser otel müşterisine ücretsiz ama minimum 7 gece konaklama şartımız var" diye konuştu. Lopez'in konser alanındaki bir locanın kendisine ayrılmasını istediğini aktaran Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. 35 kişilik ekip gelecek. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" dedi.

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