Kolay bebek uyutmanın incelikleri nedir ve nelere dikkat edilmelidir? İşte detaylar...

Yeni bebek sahibi olan ebeveynler için uyku bazı zamanlar oldukça sıkıntılı bir durum olabiliyor. Haberimizde sizleri için bebek uyutmanın inceliklerini dikkat edimesi gerekenleri derledik. Bu konuya ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla bebek uyutmanın püf noktaları...

BEBEK BÜYÜDÜKÇE UYKUYA DİRENCİ ARTABİLİYOR

Yenidoğan bebekler de uyku çok büyük bir sorun olmayabiliyor. Öyle ki dünyaya yeni gelmiş bir bebek, ciddi bir sıkıntısı yoksa günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor. Buna karşın, bebek büyüdükçe uyku ihtiyacı azalırken, çevresine ilgisi arttıkça uykuya olan direnci artıyor. Hal böyle olunca uyku konusunda anneler ve aileler sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar.

Anneler bu sorunu bazı yanlışları düzelterek ve bebek uyutma yöntemlerini doğru biçimde öğrenerek çözebiliyorlar. Bebek uyutma teknikleri oldukça fazla. Konuya ilgi duyan her anne ya da uzmanın geliştirdiği birbirinden farklı teknikler mevcut. Bazı uyutma yöntemlerinde bebek tamamen sessiz bir ortamda bırakılırken, bazı yöntemlerde bebek uyutan müzikler tercih edilebiliyor. Bu konuda anneye önerimiz, kısa bir araştırma yaparak ve uzman bir doktora başvurarak bu konuda bilgi sahibi olması, ardından en uygun yöntemi deneyerek bebeğine uygulaması.

BEBEK UYUTURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Buna ek olarak, annenin bebeğini uyutma sırasında bazı temel hataları yapmamaya özen göstermesi önemli.

- Bebeğe uygun bir uyku düzeni oluşturulmalı. Belli bir rutin içinde gidildiğinde bebek ne zaman uyuması gerektiğini kendiliğinden anlayabiliyor. Uyku saati geçirilen bebeğin ise kafası karışıyor ve uykuya direnci artabiliyor.

- Anne bebeğini çok iyi gözlemlemeli, yavrusunun uykusunun geldiğini gösteren küçük işaretleri öğrenmeli. Bu sayede, bebeğin uykusu geldiğini anne kolaylıkla anlayarak bebeğinin uyuması için uygun ortamı oluşturabiliyor.

- Bebeği uyutmak için sallama, kucağa alma gibi anneyi bağlayacak ve zorlayacak eylemlerden mümkün olduğunca kaçınmalı. Annenin kolayına geldiği için başvurduğu bazı yöntemler bebekte alışkanlık haline gelebiliyor ve uyutma evreleri anne için süreklilik oluşturup daha zorlaşabiliyor.

- Bebeğin yanında olduğunuzu hissetmesi için ona ninni söyleyebilirsiniz. Kendini güvende hissedecektir.

- Bebeği sallama yoluyla uyutma ise kesinlikle yapılmamalıdır. Kafa gelişimi tamamlanmadığı için bebeğe bu hareket zarar verebilir.

Tüm bunlara ek olarak, bebeğin fizyolojik durumunun da uykuya uygun olmasına özen gösterilmesi önemli. Bu bağlamda, bebeğin solunum yollarının açık olması bebek için daha rahat ve kaliteli bir uyku anlamına geliyor. Bebeğinin burnu tıkanan anneler burun aspiratörü kullanabiliyorlar. Dayanıklı ve kokusuz bir madde olan silikondan üretilen burun aspiratörlerini öneriyoruz.



