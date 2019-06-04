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'den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran

Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji, böylelikle 'nın 1. gününü çeşitli planlar yaparak geçirmeyi düşünenlerin yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna açıklık getirdi. MGM'nin yayımladığı hava durumu raporlarında başta olmak üzere birçok il için uyarısında bulunulurken, saat de verildi. Öte yandan, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisi de aktarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından 4 Haziran 2019 Salı için Meteoroloji'nin son dakika tahminleri ile İstanbul başta olmak üzere birçok ile ilişkin hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz. İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 4.6.2019 08:15
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran

Ülke genelinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü yaşanırken, planlar da yapılmaya devam ediyor. Akraba ziyareti başta olmak üzere çeşitli yerlere gitmeyi düşünen yurttaşlar, bugün hava durumunun nasıl olacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. Meteoroloji, yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri ile yapılacak planları erteletebilecek uyarıda bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulurken, Akdeniz'de yer yer kuvvetli rüzgara dikkat çekildi. Öte yandan, İstanbul'da gün içerisinde yaşanması beklenen sağanak yağış için saat aralığı da verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, 4 Haziran 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini kapsamlı bir biçimde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran
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