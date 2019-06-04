Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran

Ülke genelinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü yaşanırken, planlar da yapılmaya devam ediyor. Akraba ziyareti başta olmak üzere çeşitli yerlere gitmeyi düşünen yurttaşlar, bugün hava durumunun nasıl olacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. Meteoroloji, yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri ile yapılacak planları erteletebilecek uyarıda bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulurken, Akdeniz'de yer yer kuvvetli rüzgara dikkat çekildi. Öte yandan, İstanbul'da gün içerisinde yaşanması beklenen sağanak yağış için saat aralığı da verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, 4 Haziran 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini kapsamlı bir biçimde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;