Öykü için heyecanlı bekleyiş

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Antalya'daannesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından yapılan kök hücre nakli tamamlandı. Geçen yıl kasımda Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve yaklaşık 1.5 ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadığı Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı. Yüzde 100 uyumlu donörün bulunamadığı Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan önceki gün başlayan yarı uyumlu kök hücre nakli süreci tamamlandı.Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Vedat Uygun, 10 günlük bekleme sürecinin başladığını söyledi. Öykü Arin'in bu süreci hastanede geçireceğini aktaran Uygun, "Nakilin tutup tutmadığını en erken 10 gün, en geç bir ay içinde görebileceğiz. Şu anda sokaktaki çocuklar gibi değil ama genel durumu iyi" dedi.